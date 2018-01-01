Wink
Луна
Актёры и съёмочная группа фильма «Луна»

Режиссёры

Алехандро Аменабар

Alejandro Amenábar
Режиссёр

Актёры

Эдуардо Норьега

Eduardo Noriega
АктёрAlberto
Алехандро Аменабар

Alejandro Amenábar
АктёрWaiter
Матео Хиль

Mateo Gil
АктёрHitchhicker
Ньевес Эрранс

Nieves Herranz
АктрисаLuna

Сценаристы

Алехандро Аменабар

Alejandro Amenábar
Сценарист
Ньевес Эрранс

Nieves Herranz
Сценарист

Монтажёры

Пабло Сумаррага

Pablo Zumárraga
Монтажёр

Композиторы

Алехандро Аменабар

Alejandro Amenábar
Композитор