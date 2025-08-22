Луна (фильм, 1995) смотреть онлайн

Короткометражный фильм «Луна» испанского режиссера Алехандро Аменабара — леденящая кровь история о случайной встрече на дороге.



После поломки машины Альберто вынужден голосовать на шоссе, чтобы вернуться домой. Его подбирает привлекательная девушка по имени Луна. Она кажется веселой и дружелюбной, но что-то в ее поведении настораживает. Предчувствие не обманывает Альберто: с каждой минутой их общение становится все более тягостным и напряженным, однако попытка прервать это знакомство превращает ситуацию в полнейшее безумие.



Если вы ищете кино, которое бы пугало своей реалистичностью и банальностью зла, смотреть фильм «Луна» — то, что нужно.

