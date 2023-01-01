2023, Luis Nery vs. Azat Hovhannisyan
Спортивный61 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Луис Нери vs. Азат Ованнисян (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Еще до старта этого поединка ему предрекали номинацию на звание лучшего в году. Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Луис Нери и Азат Ованнисян обещали зрелище: «Если он хочет навязать драку, я не собираюсь уклоняться. Ожидаю рубки в течение первых 30 секунд. У нас будет крутой замес», – говорил перед боем армянин. Добавить нечего – надо смотреть!
Луис Нери vs смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.