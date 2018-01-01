Лучшие друзья (фильм, 1982) смотреть онлайн
1982, Best Friends
Драма, Мелодрама12+
О фильме
Паула и Ричард – успешная команда голливудских сценаристов. Они хорошо знают друг друга, долго работают и живут вместе. Но вот незадача: вдруг они решили пожениться и все испортить... Как выясняется, брак обещает множество неожиданных сюрпризов и сложностей и уж совсем далек от многолетних дружеских и рабочих отношений.
- Режиссёр
Норман
Джуисон
- КЛАктриса
Кэрол
Локателл
- Актриса
Голди
Хоун
- ОЛАктриса
Одра
Линдли
- КУАктёр
Кинен
Уинн
- Актёр
Рон
Сильвер
- Сценарист
Барри
Левинсон
- ВКСценарист
Валери
Кёртин
- ПДПродюсер
Патрик
Дж. Палмер
- ДУПродюсер
Джо
Уайзен
- Продюсер
Норман
Джуисон
- ТЛХудожник
Томас
Л. Ройсден
- БКХудожница
Бетси
Кокс
- ДФХудожник
Джосан
Ф. Руссо
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- МЛКомпозитор
Мишель
Легран