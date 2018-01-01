Лучшие друзья (фильм, 1982) смотреть онлайн

Лучшие друзья
1982, Best Friends
Драма, Мелодрама12+

Паула и Ричард – успешная команда голливудских сценаристов. Они хорошо знают друг друга, долго работают и живут вместе. Но вот незадача: вдруг они решили пожениться и все испортить... Как выясняется, брак обещает множество неожиданных сюрпризов и сложностей и уж совсем далек от многолетних дружеских и рабочих отношений.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

