Лучшие друзья (фильм, 1982) смотреть онлайн

Паула и Ричард – успешная команда голливудских сценаристов. Они хорошо знают друг друга, долго работают и живут вместе. Но вот незадача: вдруг они решили пожениться и все испортить... Как выясняется, брак обещает множество неожиданных сюрпризов и сложностей и уж совсем далек от многолетних дружеских и рабочих отношений.



Лучшие друзья смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.