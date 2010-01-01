Лучшее от Ред Булл - Самые скоростные виды спорта (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Выше, дальше, быстрее! В фильме Red Bull Tops представлены самое лучшее - лучшие пять эпизодов из каждого вида спорта, спонсируемого компанией Red Bull. Это - азарт и экстремальный спорт, настоящий ящик Пандоры в действии, из которого выскакивает один сюрприз за другим: например, прыгун в воду из Колумбии Орландо Дюке и многие другие звезды этого вида спорта. Представляя зрителю такие сюжеты, как “самые быстрые виды спорта”, “самые невероятные прыжки", “самые зрелищные выступления во фристайле", “самые интересные мировые рекорды”, “самые смелые выступления в зимних видах спорта”, фильм Red Bull Tops доставит вам максимум удовольствия. Сюжет просто захватывающий.



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