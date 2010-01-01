Лучшее от Ред Булл - Лучшие прыжки Орландо (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

В фильме представлены замечательные видеоклипы, сделанные в разных странах мира. TOPS шоу представляет вам пятeрку лучших... самые скоростные виды спорта, самые невероятные свободные прыжки, самые великие зачинатели, самые экстремальные виды зимнего спорта, лучшие спортсмены из Бразилии, наиболее интересные мировые рекорды и лучшие прыжки Орландо - легендарного спортсмена из Колумбии, совершающего прыжки в воду в рамках соревнований, организованных компанией Red Bull.



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