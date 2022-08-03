Лучшая игра на свете (фильм, 2018) смотреть онлайн

Вездесущие камеры наблюдения, натыканные куда ни попадя сопровождают людей при каждом их шаге и чихе. Арон, лучший оператор камер наблюдения, неожиданно обнаруживает, что в планах корпорации заменить операторов-людей искусственным интеллектом. Вместе со своей напарницей он разрабатывает план, как свести с ума искусственный разум.

