Лучшая игра на свете (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, A legjobb játék
Комедия, Фантастика19 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Вездесущие камеры наблюдения, натыканные куда ни попадя сопровождают людей при каждом их шаге и чихе. Арон, лучший оператор камер наблюдения, неожиданно обнаруживает, что в планах корпорации заменить операторов-людей искусственным интеллектом. Вместе со своей напарницей он разрабатывает план, как свести с ума искусственный разум.
СтранаВенгрия
ЖанрКомедия, Фантастика
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
6.9 IMDb