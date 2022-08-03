Лучшая игра на свете
Wink
Фильмы
Лучшая игра на свете

Лучшая игра на свете (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, A legjobb játék
Комедия, Фантастика19 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Вездесущие камеры наблюдения, натыканные куда ни попадя сопровождают людей при каждом их шаге и чихе. Арон, лучший оператор камер наблюдения, неожиданно обнаруживает, что в планах корпорации заменить операторов-людей искусственным интеллектом. Вместе со своей напарницей он разрабатывает план, как свести с ума искусственный разум.

Страна
Венгрия
Жанр
Комедия, Фантастика
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

6.9 IMDb