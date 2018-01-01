Ложь (фильм, 1996) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Ложь» 1996 года — эротический триллер о страсти, предательстве и их разрушительных последствиях.
Джо и Бетти — супружеская пара средних лет, владеющая небольшим рыбным магазином. Их сын уехал из дома, а в семейная жизнь превратилась в рутину. Все меняется, когда супруги знакомятся с Ником — молодым, амбициозным и харизматичным парнем. Сначала он кажется для семьи спасением: помогает по хозяйству и даже сближается с Джо, который видит в нем замену сыну. Но постепенно между Ником и Бетти вспыхивает страсть. Их связь становится опасной тайной, которая грозит разрушить не только брак, но и саму жизнь героев. Напряжение нарастает, когда неожиданно возвращается родной сын, и баланс внутри семьи рушится окончательно.
Картина Роберта М. Янга — история о человеческих слабостях, о том, как легко поддаться искушению и как трудно потом платить за собственные ошибки. Смотреть фильм «Ложь» будет особенно интересно зрителям, любящим драматическое и психологическое кино.
Рейтинг
- РМРежиссёр
Роберт
М. Янг
- ЭДАктёр
Эдвард
Джеймс Олмос
- СШАктёр
Стивен
Шуб
- БЭАктёр
Берни
Эббот
- СКАктриса
Сандра
Кэзан
- Актриса
Мария
Кончита Алонсо
- ТЭАктёр
Томми
Эббот
- ЭВАктёр
Эри
Вервин
- БШАктриса
Битти
Шрэм
- ЭПАктёр
Эдвард
Померанц
- ШЭАктёр
Шон
Эллиотт
- ЭПСценарист
Эдвард
Померанц
- ДППродюсер
Джим
Педас
- БДПродюсер
Билл
Даркин
- ИЯПродюсер
Ирвин
Янг
- РБПродюсер
Ричард
Брик
- ХРХудожница
Хилари
Розенфельд
- ЭСХудожница
Эстер
Собин
- НБМонтажёр
Норман
Бакли
- КБКомпозитор
Крис
Ботти