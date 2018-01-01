Ложь (фильм, 1996) смотреть онлайн

Фильм «Ложь» 1996 года — эротический триллер о страсти, предательстве и их разрушительных последствиях.



Джо и Бетти — супружеская пара средних лет, владеющая небольшим рыбным магазином. Их сын уехал из дома, а в семейная жизнь превратилась в рутину. Все меняется, когда супруги знакомятся с Ником — молодым, амбициозным и харизматичным парнем. Сначала он кажется для семьи спасением: помогает по хозяйству и даже сближается с Джо, который видит в нем замену сыну. Но постепенно между Ником и Бетти вспыхивает страсть. Их связь становится опасной тайной, которая грозит разрушить не только брак, но и саму жизнь героев. Напряжение нарастает, когда неожиданно возвращается родной сын, и баланс внутри семьи рушится окончательно.



Картина Роберта М. Янга — история о человеческих слабостях, о том, как легко поддаться искушению и как трудно потом платить за собственные ошибки. Смотреть фильм «Ложь» будет особенно интересно зрителям, любящим драматическое и психологическое кино.



