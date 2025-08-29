Ложь
Ложь (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, Lies
Триллер, Драма18+

О фильме

Актриса, испытывающая трудности, соглашается на высокооплачиваемую работу, чтобы сыграть богатую наследницу, помещенную в психиатрическую больницу, не подозревая, что на самом деле ее выдают за суррогатную мать настоящей девушки, которая была убита.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

6.1 IMDb

