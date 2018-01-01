Wink
Фильмы
Ловушка для кошек
Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка для кошек»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка для кошек»

Режиссёры

Бела Терновски

Бела Терновски

Béla Ternovszky
Режиссёр

Актёры

Дьюла Бодроги

Дьюла Бодроги

Gyula Bodrogi
Актёр
Ференц Каллаи

Ференц Каллаи

Ferenc Kállai
Актёр
Иштван Мико

Иштван Мико

István Mikó
Актёр
Жужа Палош

Жужа Палош

Zsuzsa Pálos
Актриса
Мария Бирчер

Мария Бирчер

Maria Bircher
Актриса
Золтан Борос

Золтан Борос

Zoltán Boros
Актёр
Эндре Ботар

Эндре Ботар

Endre Botár
Актёр
Пал Элекеш

Пал Элекеш

Pál Elekes
Актёр
Кэтлин Фи

Кэтлин Фи

Kathleen Fee
Актриса
Йен Финлэй

Йен Финлэй

Ian Finlay
Актёр
Отто Фюзеши

Отто Фюзеши

Ottó Füzesy
Актёр
Марк Хеллман

Марк Хеллман

Mark Hellman
Актёр
А.Дж. Хендерсон

А.Дж. Хендерсон

A.J. Henderson
Актёр
Джек Лангедийк

Джек Лангедийк

Jack Langedijk
Актёр
Рон Лиа

Рон Лиа

Ron Lea
Актёр
Пьер Ленуар

Пьер Ленуар

Pierre Lenoir
Актёр
Лиз МакРае

Лиз МакРае

Liz MacRae
Актриса
Джордж Моррис

Джордж Моррис

George Morris
Актёр
Дэйв Патрик

Дэйв Патрик

Dave Patrick
Актёр
Ласло Шоош

Ласло Шоош

László Soós
Актёр
Йожеф Варга Т.

Йожеф Варга Т.

József Varga T.
Актёр
Власта Врана

Власта Врана

Vlasta Vrana
Актёр
Анита Абель

Анита Абель

Anita Ábel
Актриса
Зольтан Безереди

Зольтан Безереди

Zoltán Bezerédy
Актёр

Сценаристы

Йожеф Непп

Йожеф Непп

József Nepp
Сценарист

Актёры дубляжа

Александр Белявский

Александр Белявский

Актёр дубляжа
Всеволод Ларионов

Всеволод Ларионов

Актёр дубляжа
Надежда Румянцева

Надежда Румянцева

Актриса дубляжа
Алексей Золотницкий

Алексей Золотницкий

Актёр дубляжа
Роман Ткачук

Роман Ткачук

Актёр дубляжа
Герман Качин

Герман Качин

Актёр дубляжа
Алла Будницкая

Алла Будницкая

Актриса дубляжа
Валерий Рыжаков

Валерий Рыжаков

Актёр дубляжа

Операторы

Мария Неменьи

Мария Неменьи

Mária Neményi
Оператор
Дьёрдь Варга

Дьёрдь Варга

György Varga
Оператор

Композиторы

Тамаш Дек

Тамаш Дек

Tamás Deák
Композитор