WinkФильмыЛовушка для кошекАктёры и съёмочная группа фильма «Ловушка для кошек»
Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка для кошек»
Актёры
Дьюла БодрогиGyula Bodrogi
Актёр
Ференц КаллаиFerenc Kállai
Актёр
Иштван МикоIstván Mikó
Актёр
Жужа ПалошZsuzsa Pálos
Актриса
Мария БирчерMaria Bircher
Актриса
Золтан БоросZoltán Boros
Актёр
Эндре БотарEndre Botár
Актёр
Пал ЭлекешPál Elekes
Актёр
Кэтлин ФиKathleen Fee
Актриса
Йен ФинлэйIan Finlay
Актёр
Отто ФюзешиOttó Füzesy
Актёр
Марк ХеллманMark Hellman
Актёр
А.Дж. ХендерсонA.J. Henderson
Актёр
Джек ЛангедийкJack Langedijk
Актёр
Рон ЛиаRon Lea
Актёр
Пьер ЛенуарPierre Lenoir
Актёр
Лиз МакРаеLiz MacRae
Актриса
Джордж МоррисGeorge Morris
Актёр
Дэйв ПатрикDave Patrick
Актёр
Ласло ШоошLászló Soós
Актёр
Йожеф Варга Т.József Varga T.
Актёр
Власта ВранаVlasta Vrana
Актёр
Анита АбельAnita Ábel
Актриса
Зольтан БезередиZoltán Bezerédy
Актёр