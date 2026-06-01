Ловушка для кошек
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Ловушка для кошек

Фильм Ловушка для кошек

1986, Macskafogó
Мультфильм, Фантастика12+
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О фильме

Кошачьи банды, объединившись в преступные группировки, готовятся к решающей битве с мышами. Мыши, узнав об этом, сначала загрустили, но потом стало известно, что некий профессор Фусимиси изобрел аппарат, позволяющий сделать кошек беспомощными. В путь к профессору отправляется лучший мышиный агент. Коты через своих осведомителей получают сведения об опасности, и за мышиным агентом отправляются крысы-убийцы...

Страна
Венгрия, Канада, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Криминал
Качество
Full HD

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловушка для кошек»