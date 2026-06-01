Фильм Ловушка для кошек
1986, Macskafogó
Мультфильм, Фантастика12+
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О фильме
Кошачьи банды, объединившись в преступные группировки, готовятся к решающей битве с мышами. Мыши, узнав об этом, сначала загрустили, но потом стало известно, что некий профессор Фусимиси изобрел аппарат, позволяющий сделать кошек беспомощными. В путь к профессору отправляется лучший мышиный агент. Коты через своих осведомителей получают сведения об опасности, и за мышиным агентом отправляются крысы-убийцы...
СтранаВенгрия, Канада, Германия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Криминал
КачествоFull HD
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.3 IMDb
- БТРежиссёр
Бела
Терновски
- ДБАктёр
Дьюла
Бодроги
- ФКАктёр
Ференц
Каллаи
- ИМАктёр
Иштван
Мико
- ЖПАктриса
Жужа
Палош
- МБАктриса
Мария
Бирчер
- ЗБАктёр
Золтан
Борос
- ЭБАктёр
Эндре
Ботар
- ПЭАктёр
Пал
Элекеш
- КФАктриса
Кэтлин
Фи
- ЙФАктёр
Йен
Финлэй
- ОФАктёр
Отто
Фюзеши
- МХАктёр
Марк
Хеллман
- АХАктёр
А.Дж.
Хендерсон
- ДЛАктёр
Джек
Лангедийк
- РЛАктёр
Рон
Лиа
- ПЛАктёр
Пьер
Ленуар
- ЛМАктриса
Лиз
МакРае
- ДМАктёр
Джордж
Моррис
- ДПАктёр
Дэйв
Патрик
- ЛШАктёр
Ласло
Шоош
- ЙВАктёр
Йожеф
Варга Т.
- ВВАктёр
Власта
Врана
- АААктриса
Анита
Абель
- ЗБАктёр
Зольтан
Безереди
- ЙНСценарист
Йожеф
Непп
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- Актёр дубляжа
Всеволод
Ларионов
- Актриса дубляжа
Надежда
Румянцева
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- Актёр дубляжа
Роман
Ткачук
- ГКАктёр дубляжа
Герман
Качин
- АБАктриса дубляжа
Алла
Будницкая
- ВРАктёр дубляжа
Валерий
Рыжаков
- МНОператор
Мария
Неменьи
- ДВОператор
Дьёрдь
Варга
- ТДКомпозитор
Тамаш
Дек