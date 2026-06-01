Фильм Ловушка для кошек

Кошачьи банды, объединившись в преступные группировки, готовятся к решающей битве с мышами. Мыши, узнав об этом, сначала загрустили, но потом стало известно, что некий профессор Фусимиси изобрел аппарат, позволяющий сделать кошек беспомощными. В путь к профессору отправляется лучший мышиный агент. Коты через своих осведомителей получают сведения об опасности, и за мышиным агентом отправляются крысы-убийцы...

