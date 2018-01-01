Wink
Ловец теней
Актёры и съёмочная группа фильма «Ловец теней»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ловец теней»

Режиссёры

Том Ван Авермат

Tom Van Avermaet
Режиссёр

Актёры

Маттиас Шонартс

Matthias Schoenaerts
АктёрNathan Rijckx
Лаура Верлинден

Laura Verlinden
АктрисаSarah Winters
Петер ван ден Эде

Peter Van den Eede
АктёрCollector Of Shadows (в титрах: Peter Van Den Eede)
Бенжамен Рамон

Benjamin Ramon
АктёрDaniel Hainaut
Амандин Цурбухен

Amandine Zurbuchen
Актриса
Брайан Пизел

Brian Piezel
Актёр
Дени Дюрон

Denis Duron
Актёр
Грегори Раба

Gregory Rabat
Актёр
Эмиль Будай

Emile Boudaille
Актёр
Брюно Клеман

Bruno Clément
Актёр

Сценаристы

Том Ван Авермат

Tom Van Avermaet
Сценарист

Продюсеры

Эллен Де Вале

Ellen De Waele
Продюсер

Художники

Ванесса Эдрард

Vanessa Evrard
Художница

Монтажёры

Дитер Дипендале

Dieter Diependaele
Монтажёр