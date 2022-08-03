Ловец теней
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Ловец теней

Ловец теней (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.32013, Dood van een Schaduw
Короткометражка, Военный19 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мистическая история о любви и смерти снята в стиле модерн и «прекрасной эпохи». Сюжетом фильма стала сага о мужчине, пожертвовавшим собой ради счастья понравившейся ему молодой женщины.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама, Фэнтези, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb