Татьянина ночь
Актёры и съёмочная группа фильма «Татьянина ночь»

Режиссёры

Керри Харрис

Kerry Harris
Режиссёр

Актёры

Рада Митчелл

Radha Mitchell
АктрисаGail
Финлэй Войтак-Хиссонг

Finlay Wojtak-Hissong
АктёрJosh
Лин Шэй

Lin Shaye
АктрисаRuth
Генри Томас

Henry Thomas
АктёрLuke
Джозеф Бишара

Joseph Bishara
АктёрNight Hag
Дункан Фостер-Аллен

Duncan Foster-Allen
АктёрNoah
Дж. Кристиан Ингвордсен

J. Christian Ingvordsen
АктёрDeputy Sheriff
Белла Мари Фучиле

Bella Marie Fucile
АктрисаGirl
Каллен Риера

Cullen Riera
АктёрBoy #1

Сценаристы

Керри Харрис

Kerry Harris
Сценарист

Актёры дубляжа

Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Александр Якименко

Актёр дубляжа
Лидия Мельникова

Актриса дубляжа
Олег Фёдоров

Актёр дубляжа
Гульназ Насырова

Актриса дубляжа

Художники

Скотт Хилл

Scott Hill
Художник

Монтажёры

Коллин Кринер

Collin Kriner
Монтажёр

Композиторы

Джозеф Бишара

Joseph Bishara
Композитор