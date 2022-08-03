Татьянина ночь (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.02020, Dreamkatcher
Ужасы81 мин18+
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О фильме
Прошло несколько лет с тех пор, когда в отдаленном лесном домике произошло ужасное убийство жены Люка. Все это время отец воспитывает сына Джорджа в одиночку, но теперь место его матери в семье заняла чужая женщина. Мальчик совершенно не хочет выходить на контакт с новой пассией своего отца, после приезда которой его все больше мучают ночные кошмары. Узнав о силе ловцов снов и их способности отпугивать дурные сновидения, Джордж решается выкрасть один такой индейский амулет из соседнего дома, однако вместо защиты талисман начинает оказывать на всех домочадцев пугающее воздействие.
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
3.8 IMDb
- КХРежиссёр
Керри
Харрис
- Актриса
Рада
Митчелл
- ФВАктёр
Финлэй
Войтак-Хиссонг
- ЛШАктриса
Лин
Шэй
- Актёр
Генри
Томас
- ДБАктёр
Джозеф
Бишара
- ДФАктёр
Дункан
Фостер-Аллен
- ДКАктёр
Дж.
Кристиан Ингвордсен
- БМАктриса
Белла
Мари Фучиле
- КРАктёр
Каллен
Риера
- КХСценарист
Керри
Харрис
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АЯАктёр дубляжа
Александр
Якименко
- ЛМАктриса дубляжа
Лидия
Мельникова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ГНАктриса дубляжа
Гульназ
Насырова
- СХХудожник
Скотт
Хилл
- ККМонтажёр
Коллин
Кринер
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара