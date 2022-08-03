Прошло несколько лет с тех пор, когда в отдаленном лесном домике произошло ужасное убийство жены Люка. Все это время отец воспитывает сына Джорджа в одиночку, но теперь место его матери в семье заняла чужая женщина. Мальчик совершенно не хочет выходить на контакт с новой пассией своего отца, после приезда которой его все больше мучают ночные кошмары. Узнав о силе ловцов снов и их способности отпугивать дурные сновидения, Джордж решается выкрасть один такой индейский амулет из соседнего дома, однако вместо защиты талисман начинает оказывать на всех домочадцев пугающее воздействие.

