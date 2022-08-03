Татьянина ночь
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Татьянина ночь

Татьянина ночь (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.02020, Dreamkatcher
Ужасы81 мин18+

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О фильме

Прошло несколько лет с тех пор, когда в отдаленном лесном домике произошло ужасное убийство жены Люка. Все это время отец воспитывает сына Джорджа в одиночку, но теперь место его матери в семье заняла чужая женщина. Мальчик совершенно не хочет выходить на контакт с новой пассией своего отца, после приезда которой его все больше мучают ночные кошмары. Узнав о силе ловцов снов и их способности отпугивать дурные сновидения, Джордж решается выкрасть один такой индейский амулет из соседнего дома, однако вместо защиты талисман начинает оказывать на всех домочадцев пугающее воздействие.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Татьянина ночь»