Лоурайдеры
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Лоурайдеры

Лоурайдеры (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Lowriders
Драмы, Криминал94 мин18+

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Сюжет

История об уличном художнике-подростке, который разрывается между строгим отцом и преступным братом, когда они сталкиваются на ежегодном автомобильном шоу-состязании лоурайдеров.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Приключения, Криминал, Драмы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лоурайдеры»

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