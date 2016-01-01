Лоурайдеры (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Lowriders
Драмы, Криминал94 мин18+
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Сюжет
История об уличном художнике-подростке, который разрывается между строгим отцом и преступным братом, когда они сталкиваются на ежегодном автомобильном шоу-состязании лоурайдеров.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыПриключения, Криминал, Драмы
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- РдРежиссёр
Рикардо
де Монреиль
- ГЧАктёр
Гэбриел
Чаварриа
- Актёр
Демиан
Бичир
- Актёр
Тео
Росси
- ТРАктёр
Тони
Револори
- МБАктриса
Мелисса
Бенойст
- ИМАктриса
Ивет
Монреаль
- Актриса
Ева
Лонгория
- МЭАктриса
Монце
Эрнандез
- НГАктёр
Ноэль
Гульеми
- ЭДСценарист
Элджин
Джеймс
- ЧХСценарист
Чео
Ходаки Кокер
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- МАПродюсер
Марсеи
А. Браун
- ИМХудожница
Ив
МакКарни
- ККХудожница
Каруна
Кармаркар
- КПМонтажёр
Киран
Паллегадда