Wink
Фильмы
Лос-Анджелес в огне
Актёры и съёмочная группа фильма «Лос-Анджелес в огне»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лос-Анджелес в огне»

Режиссёры

Дениз Гамзе Эргювен

Дениз Гамзе Эргювен

Deniz Gamze Ergüven
Режиссёр

Актёры

Холли Берри

Холли Берри

Halle Berry
АктрисаMillie Dunbar
Дэниэл Крэйг

Дэниэл Крэйг

Daniel Craig
АктёрObie Hardison
Ламар Джонсон

Ламар Джонсон

Lamar Johnson
АктёрJesse Cooper
Каалан Рашад Уокер

Каалан Рашад Уокер

Kaalan Walker
АктёрWilliam McGee (в титрах: Kaalan 'KR' Walker)
Рэйчел Хилсон

Рэйчел Хилсон

Rachel Hilson
АктрисаNicole Patterson
Иссак Райан Браун

Иссак Райан Браун

Issac Ryan Brown
АктёрShawnte
Каллэн Фаррис

Каллэн Фаррис

Callan Farris
АктёрRuben
Серенити Рейн Браун

Серенити Рейн Браун

Serenity Reign Brown
АктрисаPeaches
Рис Коуди

Рис Коуди

Reece Cody
АктёрTiger
Эйден Акпан

Эйден Акпан

Aiden Akpan
АктёрJordan

Сценаристы

Дениз Гамзе Эргювен

Дениз Гамзе Эргювен

Deniz Gamze Ergüven
Сценарист

Продюсеры

Шарль Жилибер

Шарль Жилибер

Charles Gilibert
Продюсер
Венсан Мараваль

Венсан Мараваль

Vincent Maraval
Продюсер
Оливье Гориа

Оливье Гориа

Olivier Gauriat
Продюсер

Актёры дубляжа

Екатерина Семенова

Екатерина Семенова

Актриса дубляжа
Никита Прозоровский

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Александр Матвеев

Александр Матвеев

Актёр дубляжа
Антон Колесников

Антон Колесников

Актёр дубляжа
Вероника Саркисова

Вероника Саркисова

Актриса дубляжа

Художники

Дэвид С. Бридсон

Дэвид С. Бридсон

David S. Bridson
Художник

Операторы

Давид Шизалле

Давид Шизалле

David Chizallet
Оператор

Композиторы

Ник Кейв

Ник Кейв

Nick Cave
Композитор
Уоррен Эллис

Уоррен Эллис

Warren Ellis
Композитор