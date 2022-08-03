Лос-Анджелес в огне
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Лос-Анджелес в огне

Лос-Анджелес в огне (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.72017, Kings
Триллер, Драма83 мин18+

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О фильме

В центре сюжета массовые беспорядки, охватившие Лос-Анджелес в 1992 году после избиения таксиста полицейскими. На этом фоне развивается роман между Оби Хардисоном и темнокожей матерью-одиночкой Милли Данбар. Когда ее дети пропадают на улицах Южного Централа, Оби пытается найти и защитить их.

Страна
Китай, Бельгия, США, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лос-Анджелес в огне»