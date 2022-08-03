Лос-Анджелес в огне (фильм, 2017) смотреть онлайн

В центре сюжета массовые беспорядки, охватившие Лос-Анджелес в 1992 году после избиения таксиста полицейскими. На этом фоне развивается роман между Оби Хардисоном и темнокожей матерью-одиночкой Милли Данбар. Когда ее дети пропадают на улицах Южного Централа, Оби пытается найти и защитить их.

