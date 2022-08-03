Лос-Анджелес в огне (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.72017, Kings
Триллер, Драма83 мин18+
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О фильме
В центре сюжета массовые беспорядки, охватившие Лос-Анджелес в 1992 году после избиения таксиста полицейскими. На этом фоне развивается роман между Оби Хардисоном и темнокожей матерью-одиночкой Милли Данбар. Когда ее дети пропадают на улицах Южного Централа, Оби пытается найти и защитить их.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДГРежиссёр
Дениз
Гамзе Эргювен
- ХБАктриса
Холли
Берри
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- ЛДАктёр
Ламар
Джонсон
- КРАктёр
Каалан
Рашад Уокер
- РХАктриса
Рэйчел
Хилсон
- ИРАктёр
Иссак
Райан Браун
- КФАктёр
Каллэн
Фаррис
- СРАктриса
Серенити
Рейн Браун
- РКАктёр
Рис
Коуди
- ЭААктёр
Эйден
Акпан
- ДГСценарист
Дениз
Гамзе Эргювен
- ШЖПродюсер
Шарль
Жилибер
- ВМПродюсер
Венсан
Мараваль
- ОГПродюсер
Оливье
Гориа
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ДСХудожник
Дэвид
С. Бридсон
- ДШОператор
Давид
Шизалле
- НККомпозитор
Ник
Кейв
- УЭКомпозитор
Уоррен
Эллис