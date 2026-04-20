Лоро
Wink
Фильмы
Лоро

Фильм Лоро

2018, Loro 1
Биография, Драма18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

На закрытых вечеринках и дорогих приемах в Риме и на Сардинии его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. «Лоро» («они») - это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение которых - тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Драма, Биография
Качество
Full HD

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лоро»