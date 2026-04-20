О фильме
На закрытых вечеринках и дорогих приемах в Риме и на Сардинии его всегда окружают самые красивые и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде. «Лоро» («они») - это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение которых - тиран и весельчак, гедонист и романтик, скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ПСРежиссёр
Паоло
Соррентино
- ТСАктёр
Тони
Сервилло
- Актриса
Элена
София Риччи
- Актёр
Риккардо
Скамарчо
- КСАктриса
Кася
Смутняк
- ЭААктриса
Эвридиче
Аксэн
- ФБАктёр
Фабрицио
Бентивольо
- РДАктёр
Роберто
Де Франческо
- ДКАктёр
Дарио
Кантарелли
- АБАктриса
Анна
Бонаюто
- ДЭАктёр
Джованни
Эспозито
- РМАктёр
Рикки
Мемфис
- ДКАктёр
Дуччо
Камерини
- ЯГАктёр
Янн
Гаэль
- ЛДАктёр
Лоренцо
Джоиелли
- АПАктриса
Аличе
Пагани
- КТАктриса
Каролин
Тиллетт
- ЯФАктриса
Яя
Форте
- МЧАктриса
Микела
Ческон
- МСАктёр
Маттиа
Сбраджа
- РХАктёр
Роберто
Херлицка
- ММАктриса
Мильвия
Марильяно
- ДААктриса
Джулия
Альберти
- АКАктриса
Анджела
Каччьяпалья
- МЕАктриса
Марина
Евангелиста
- ТФАктёр
Томмазо
Фольо
- АКАктриса
Антигон
Кулукакос
- ДПАктриса
Джулия
Паньякко
- ДРАктриса
Джулия
Ринальо
- ФРАктёр
Фабио
Россини
- ПСАктриса
Паскуалина
Сэнна
- ГСАктёр
Гиги
Савойя
- ДТАктриса
Джулия
Тодаро
- УКСценарист
Умберто
Контарелло
- ПССценарист
Паоло
Соррентино
- ККПродюсер
Карлотта
Калори
- ФЧПродюсер
Франческа
Чима
- НДПродюсер
Никола
Джулиано
- ВППродюсер
Виола
Престьери
- СЧХудожница
Стефания
Челла
- КПХудожник
Карло
Поджоли
- КТМонтажёр
Кристьяно
Травальоли
- ЛБОператор
Лука
Бигацци
- ЛМКомпозитор
Леле
Маркителли