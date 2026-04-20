Фильм Ломаный английский

История британской певицы и актрисы Марианны Фэйтфул, оказавшей влияние на моду нескольких поколений. Режиссеры Иэн Форсайт и Джейн Поллард, знакомые зрителям по фильму «20 000 дней на Земле» с Ником Кейвом, в очередной раз мастерски переосмысливают жанр документального байопика, превращая его в настоящий детектив, разыгранный в интерьере шпионских фильмов. Разобраться в перипетиях необычной судьбы Фэйтфул нам помогут, в том числе, Тильда Суинтон и все тот же Ник Кейв.

