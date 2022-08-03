Локдаун по-итальянски (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.92020, Lockdown all'italiana
Комедия91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Примерный муж Джованни Де Бернарди втайне от жены заводит интрижку с замужней кассиршей супермаркета. Оба брака трещат по швам. Герой торопится уйти к новой пассии, но власти Рима вводят жесткий карантин. И теперь супруги, пребывающие в разладе, вынуждены проводить круглые сутки под одной крышей. Несмотря на полную изоляцию, истории двух пар переплетаются самым причудливым образом.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
2.7 IMDb
- ЭВРежиссёр
Энрико
Ванцина
- ЭГАктёр
Эцио
Греджо
- РМАктёр
Рикки
Мемфис
- ПМАктриса
Паола
Миначчони
- МСАктриса
Мартина
Стелла
- РРАктёр
Риккардо
Росси
- МЛАктриса
Мария
Луиза Якобелли
- РПАктриса
Ромина
Пьердоменико
- ХКАктёр
Хармаил
Кумар
- БИАктёр
Бьяджо
Иццо
- ММАктёр
Маурицио
Маттиоли
- ЭВСценарист
Энрико
Ванцина
- ПМСценарист
Паола
Миначчони
- ЭВПродюсер
Энрико
Ванцина
- УСКомпозитор
Умберто
Смайла