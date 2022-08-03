Локдаун по-итальянски
Wink
Фильмы
Локдаун по-итальянски

Локдаун по-итальянски (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.92020, Lockdown all'italiana
Комедия91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Примерный муж Джованни Де Бернарди втайне от жены заводит интрижку с замужней кассиршей супермаркета. Оба брака трещат по швам. Герой торопится уйти к новой пассии, но власти Рима вводят жесткий карантин. И теперь супруги, пребывающие в разладе, вынуждены проводить круглые сутки под одной крышей. Несмотря на полную изоляцию, истории двух пар переплетаются самым причудливым образом.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
2.7 IMDb