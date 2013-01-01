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Лок HD

Лок HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Locke HD
Драмы81 мин18+

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Сюжет

Иван Лок примерный семьянин и успешный руководитель строительства. Завтрашний день — один из важнейших в его жизни, его ждет карьерный рост. Но вечером раздается телефонный звонок, который перевернет его жизнь с ног на голову.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лок HD»

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