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Лиззи Борден взяла топор

Лиззи Борден взяла топор (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Lizzie Borden Took an Ax
Триллер, Драма83 мин18+

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О фильме

Подлинная история Лиззи Борден, молодой женщины, осуждeнной и оправданной в 1892 году за убийства отца и мачехи.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb