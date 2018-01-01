Wink
Лиза
Актёры и съёмочная группа фильма «Лиза»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лиза»

Режиссёры

Пьер Грембла

Pierre Grimblat
Режиссёр

Актёры

Марион Котийяр

Marion Cotillard
АктрисаLisa (young)
Бенуа Мажимель

Benoît Magimel
АктёрSam
Мишель Йонас

Michel Jonasz
АктёрBenjamin
Дениз Шалем

Denise Chalem
АктрисаSimone
Йохан Лейзен

Johan Leysen
АктёрProfessor Seyden

Сценаристы

Жерар Мордилла

Gérard Mordillat
Сценарист
Пьер Грембла

Pierre Grimblat
Сценарист
Клод Клоц

Patrick Cauvin
Сценарист
Дидье Коэн

Didier Cohen
Сценарист

Продюсеры

Жан-Люк Азулай

Jean-Luc Azoulay
Продюсер
Пьер Грембла

Pierre Grimblat
Продюсер
Мари-Астрид Ламборей

Marie-Astrid Lamboray
Продюсер

Художники

Селин Де Стреэль

Céline De Streel
Художница
Пьер-Франсуа Лимбош

Pierre-François Limbosch
Художник
Анн-Шарлотт Вимон

Anne-Charlotte Vimont
Художница
Каролина де Вивез

Caroline de Vivaise
Художница

Композиторы

Габриэль Яред

Gabriel Yared
Композитор