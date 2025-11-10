Лиза (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Lisa
Драма, Мелодрама18+
Этот фильм пока недоступен
Сэм, современный режиссер, обожает довоенное кино. Он хочет снять фильм о Сильвене Марсо, беспечном, изнеженном молодом актере 40-х годов, который таинственно исчезает во время германской оккупации Франции. Каким-то чудом он находит Лизу Морен, любовь всей жизни Сильвена. Она по-прежнему одинока и ждет своего возлюбленного. И Сэм пускается в путешествие по прошлому: Лиза рассказывает ему о невероятных приключениях, которые происходили с ней в молодости, и о своей легендарной любви к Сильвену.
Рейтинг
5.6 IMDb
- ПГРежиссёр
Пьер
Грембла
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актёр
Бенуа
Мажимель
- МЙАктёр
Мишель
Йонас
- ДШАктриса
Дениз
Шалем
- ЙЛАктёр
Йохан
Лейзен
- ЖМСценарист
Жерар
Мордилла
- ПГСценарист
Пьер
Грембла
- ККСценарист
Клод
Клоц
- ДКСценарист
Дидье
Коэн
- ЖАПродюсер
Жан-Люк
Азулай
- ПГПродюсер
Пьер
Грембла
- МЛПродюсер
Мари-Астрид
Ламборей
- СДХудожница
Селин
Де Стреэль
- ПЛХудожник
Пьер-Франсуа
Лимбош
- АВХудожница
Анн-Шарлотт
Вимон
- КдХудожница
Каролина
де Вивез
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред