Лиза (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сэм, современный режиссер, обожает довоенное кино. Он хочет снять фильм о Сильвене Марсо, беспечном, изнеженном молодом актере 40-х годов, который таинственно исчезает во время германской оккупации Франции. Каким-то чудом он находит Лизу Морен, любовь всей жизни Сильвена. Она по-прежнему одинока и ждет своего возлюбленного. И Сэм пускается в путешествие по прошлому: Лиза рассказывает ему о невероятных приключениях, которые происходили с ней в молодости, и о своей легендарной любви к Сильвену.

