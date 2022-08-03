Литтл Чармерс. Сильнее, лучше,метлистее! |Ночные охотницы (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Little Charmers
Мультфильм, Приключения23 мин18+
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О фильме
Маленькая колдунья Чаримс приглашает всех, окунуться в удивительный мир магии и колдовства. Мир, где живет юная колдунья, полон различными тайнами и загадками. А самым прекрасным и одновременно загадочным местом является город Чармвиль.
СтранаЮжная Корея, США, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
5.5 IMDb
- ДГРежиссёр
Джейсон
Гро
- ЭХАктриса
Эддисон
Холли
- АТАктриса
Алекса
Торрингтон
- ЭСАктёр
Эндрю
Сэбистон
- МГАктриса
Матильда
Гилберт
- ЛХАктёр
Люсиус
Хойос
- ДКАктёр
Деван
Коэн
- ЭХАктёр
Элайджа
Хэммилл
- ДБАктёр
Дэвид
Берни
- БДАктриса
Брианна
Дагуанно
- БФАктёр
Брайан
Фроуд
- КХСценарист
Кэролин
Хэй
- ИВСценарист
Ирен
Вейбель
- БХСценарист
Брайан
Хэртиган
- БДПродюсер
Барбара
Доусон
- ИВПродюсер
Ирен
Вейбель
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина