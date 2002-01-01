Лицо (фильм, 2002) смотреть онлайн

О фильме
Джини, китайско-американская девушка-подросток, испытывает чувства к обаятельному афроамериканскому диджею, но ее бабушка запрещает им встречаться, заставляя Джини выбирать между семьей и любовью.
Лицо смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- БПРежиссёр
Берта
Пань
- Актриса
Бай
Лин
- ТЧАктриса
Тина
Чэнь
- ММАктриса
Мелисса
Мартинес
- ЛДАктёр
Лес
Дж.Н. Мау
- УЮАктёр
Уилл
Юн Ли
- Э’Актёр
Энтони
’Трич’ Крисс
- КЛАктёр
Кен
Люн
- КВАктриса
Кристи
Ву
- ДМАктриса
Диди
Мано
- КТАктриса
Кью
Тинь
- ОМСценарист
Орен
Муверман
- БПСценарист
Берта
Пань
- БППродюсер
Берта
Пань
- ДИПродюсер
Джозеф
Инфантолино
- АЛПродюсер
Алекса
Л. Фогель
- ДШПродюсер
Джонатан
Шоумэйкер
- МСХудожница
Милен
Сантос
- СФХудожница
Сиобэйн
Флаэрти
- ТМХудожница
Тереза
Мастропьерро
- СДХудожница
Сара
Дж. Холден
- ГЛМонтажёр
Гари
Леви
- Л«Композитор
Леонард
«Хаб» Хаббард