Лицо (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Face
Драма18+

О фильме

Джини, китайско-американская девушка-подросток, испытывает чувства к обаятельному афроамериканскому диджею, но ее бабушка запрещает им встречаться, заставляя Джини выбирать между семьей и любовью.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Лицо»