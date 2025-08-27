Лицо (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Face
Триллер, Драма16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рэй был известным специалистом по вооруженным ограблениям. Сейчас он готовил очередную операцию, которую спланировал до мелочей. Не учел он только одного: не стоит идти на большое дело, если не уверен в своих напарниках, пусть даже они и очень крутые. Ведь чтобы выиграть гонку у времени, у полиции и у своих врагов, нужно верить друг другу до конца...
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АБРежиссёр
Антония
Бёрд
- ДБАктёр
Дэвид
Боатенг
- СУАктёр
Стивен
Уоддингтон
- ДКАктёр
Джерри
Конлон
- ССАктёр
Стив
Суини
- Актриса
Лина
Хиди
- ЭНАктёр
Эдди
Нестор
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актёр
Роберт
Карлайл
- ЛБАктёр
Леон
Блэк
- Актриса
Кристина
Тремарко
- Сценарист
Ронан
Беннетт
- ДТПродюсер
Дэвид
Томпсон
- АСПродюсер
Ананд
Сингх
- ХСПродюсер
Хелена
Спринг
- ЭДПродюсер
Элинор
Дэй
- ЭАХудожник
Эдди
Андрес
- ДТХудожница
Джилл
Тейлор
- КТХудожник
Крис
Таунсенд
- КСХудожница
Кэролин
Скотт
- СДМонтажёр
Ст.
Джон О’Рорк
- АККомпозитор
Адриан
Коркер
- ЭРКомпозитор
Энди
Робертс
- ПККомпозитор
Пол
Конбой