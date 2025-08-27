Лицо (фильм, 1997) смотреть онлайн

Рэй был известным специалистом по вооруженным ограблениям. Сейчас он готовил очередную операцию, которую спланировал до мелочей. Не учел он только одного: не стоит идти на большое дело, если не уверен в своих напарниках, пусть даже они и очень крутые. Ведь чтобы выиграть гонку у времени, у полиции и у своих врагов, нужно верить друг другу до конца...

