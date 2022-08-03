Лиссабонские тайны. Часть 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Mistérios de Lisboa
Драма, Мелодрама141 мин18+
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О фильме
История переносит зрителя в XIX век и погружает в настоящий вихрь приключений, роковых совпадений, тайн, преступлений, неистовых страстей, страшной мести и безумной любви. В Лиссабоне, полном интриг и секретов, мы познакомимся с людьми, так или иначе причастными к судьбе главного героя, Педро да Силвы. Среди них мужественный священник, не отступающий перед опасностями, красавица графиня, потерявшая разум от ревности, удачливый делец, наживший состояние на кровавом морском разбое. У каждого невероятная судьба, и их жизненные пути пересекаются самым непостижимым образом…
СтранаПортугалия, Франция
ЖанрДрама, Мелодрама, Детектив
КачествоFull HD
Время141 мин / 02:21
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- РРРежиссёр
Рауль
Руис
- АЛАктёр
Адриану
Луш
- РПАктёр
Рикарду
Перейра
- МЖАктриса
Мария
Жуан Баштуш
- ЖААктёр
Жуан
Арраиш
- ВРАктриса
Вания
Родригес
- ЖдАктриса
Жоана
де Верона
- РМАктёр
Руй
Мориссон
- ЖВАктёр
Жуан
Вилаш-Боаш
- МЖАктриса
Мария
Жуан Пинью
- КЭАктриса
Клотильда
Эсме
- КССценарист
Карлуш
Сабога
- ПБПродюсер
Паулу
Бранку
- ИБХудожница
Изабел
Бранку
- КММонтажёр
Карлос
Мадалено
- ВСМонтажёр
Валерия
Сармиенто
- АШОператор
Андре
Шанковский
- ХАКомпозитор
Хорхе
Арриагада