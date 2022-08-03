Лиссабонские тайны. Часть 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн

История переносит зрителя в XIX век и погружает в настоящий вихрь приключений, роковых совпадений, тайн, преступлений, неистовых страстей, страшной мести и безумной любви. В Лиссабоне, полном интриг и секретов, мы познакомимся с людьми, так или иначе причастными к судьбе главного героя, Педро да Силвы. Среди них мужественный священник, не отступающий перед опасностями, красавица графиня, потерявшая разум от ревности, удачливый делец, наживший состояние на кровавом морском разбое. У каждого невероятная судьба, и их жизненные пути пересекаются самым непостижимым образом…

