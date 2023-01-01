Лиса и дрозд (фильм, 1946) смотреть онлайн
1946, Лиса и дрозд
Мультфильм, Советские мультфильмы14 мин0+
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О фильме
Фильм поставлен по русской народной сказке о хищной и алчной лисе, которая угрозами заставляет дрозда выполнить ее желания. Дрозд, чтобы оградить своих птенцов от хищницы, хитростью приводит ее к собаке.
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время14 мин / 00:14
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb