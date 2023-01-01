Wink
Детям
Лиса и дрозд

Лиса и дрозд (фильм, 1946) смотреть онлайн

1946, Лиса и дрозд
Мультфильм, Советские мультфильмы14 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм поставлен по русской народной сказке о хищной и алчной лисе, которая угрозами заставляет дрозда выполнить ее желания. Дрозд, чтобы оградить своих птенцов от хищницы, хитростью приводит ее к собаке.

Лиса и дрозд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb