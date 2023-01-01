Лиса и дрозд (фильм, 1946) смотреть онлайн

Фильм поставлен по русской народной сказке о хищной и алчной лисе, которая угрозами заставляет дрозда выполнить ее желания. Дрозд, чтобы оградить своих птенцов от хищницы, хитростью приводит ее к собаке.



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