Фильм Lil Peep: всё для всех

История удивительной и трагически короткой жизни рэпера Лил Пипа, от детства на Лонг-Айленде и стремительной популярности в юности с миллионами фанатов до внезапной смерти.



Документальный фильм исследует феномен талантливого музыканта, набравшего к 21 годам больше 1,6 миллиардов прослушиваний и просмотров на Youtube и трагически погибшего в 2017, и создает трогательный портрет человека, пытавшегося стать «всем для всех».



Lil Peep: всё для всех