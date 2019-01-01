Фильм Lil Peep: всё для всех
2019, Everybody's Everything
Документальный18+
История удивительной и трагически короткой жизни рэпера Лил Пипа, от детства на Лонг-Айленде и стремительной популярности в юности с миллионами фанатов до внезапной смерти.
Документальный фильм исследует феномен талантливого музыканта, набравшего к 21 годам больше 1,6 миллиардов прослушиваний и просмотров на Youtube и трагически погибшего в 2017, и создает трогательный портрет человека, пытавшегося стать «всем для всех».
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb