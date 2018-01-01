Wink
Детям
Лига Справедливости против Лиги Бизарро
Актёры и съёмочная группа фильма «Лига Справедливости против Лиги Бизарро»

Режиссёры

Брэндон Виетти

Brandon Vietti
Режиссёр

Актёры

Дидрих Бадер

Diedrich Bader
АктёрGuy Gardner / Greenzarro
Трой Бэйкер

Troy Baker
АктёрBatman / Bruce Wayne / Batzarro
Джон Ди Маджио

John Di Maggio
АктёрLex Luthor / Deathstroke / Slade Wilson
Том Кенни

Tom Kenny
АктёрPenguin / Plastic Man
Фил Моррис

Phil Morris
АктёрGreen Arrow / Hawkman
Нолан Норт

Nolan North
АктёрSuperman / Bizarro
Хари Пэйтон

Khary Payton
АктёрCyborg / Victor Stone / Cyzarro
Кевин Майкл Ричардсон

Kevin Michael Richardson
АктёрCaptain Cold / Gorilla Grodd
Джеймс Арнольд Тейлор

James Arnold Taylor
АктёрThe Flash / Barry Allen / Desaad
Тони Тодд

Tony Todd
АктёрDarkseid

Сценаристы

Михаэль Еленик

Michael Jelenic
Сценарист
Джерри Сигел

Jerry Siegel
Сценарист
Джо Шустер

Joe Shuster
Сценарист
Боб Кейн

Bob Kane
Сценарист

Продюсеры

Брэндон Виетти

Brandon Vietti
Продюсер