Лига справедливости: Охотник за временем
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Лига справедливости: Охотник за временем

Лига справедливости: Охотник за временем (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.22014, JLA Adventures: Trapped in Time
Мультфильм, Боевик50 мин18+

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О фильме

Лига Справедливости в опасности! Самый опасный враг Лиги- Лекс Лютер, криминальный гений, изобрeл способ манипулировать прошлым и настоящим. Он хочет изменить прошлое и уничтожить Лигу Справедливости ещe на этапе еe формирования.

Страна
Южная Корея, США, Норвегия
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Боевик
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лига справедливости: Охотник за временем»