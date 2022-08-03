Лига справедливости: Охотник за временем (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.22014, JLA Adventures: Trapped in Time
Мультфильм, Боевик50 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Лига Справедливости в опасности! Самый опасный враг Лиги- Лекс Лютер, криминальный гений, изобрeл способ манипулировать прошлым и настоящим. Он хочет изменить прошлое и уничтожить Лигу Справедливости ещe на этапе еe формирования.
СтранаЮжная Корея, США, Норвегия
ЖанрФантастика, Мультфильм, Боевик
КачествоSD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДВРежиссёр
Джанкарло
Вольпе
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- ЛБАктриса
Лора
Бэйли
- ДБАктёр
Данте
Баско
- КБАктёр
Кори
Бертон
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ДДАктёр
Джек
Де Сена
- МДАктёр
Майкл
Донован
- ТДАктёр
Том
Джибис
- ПДАктёр
Питер
Джессоп
- ЭЛАктриса
Эрика
Латтрелл
- МРСценарист
Майкл
Райан
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- БКСценарист
Боб
Кейн
- ДВПродюсер
Джанкарло
Вольпе
- СРПродюсер
Сэм
Реджистер
- БКМонтажёр
Брюс
Кинг
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман