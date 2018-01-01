Wink
Детям
Лига Справедливости: космическая схватка
Актёры и съёмочная группа фильма «Лига Справедливости: космическая схватка»

Режиссёры

Рик Моралес

Rick Morales
Режиссёр

Актёры

Трой Бэйкер

Troy Baker
АктёрBatman / Bruce Wayne
Джессика ДиЧикко

Jessica DiCicco
АктрисаSupergirl / Kara Zor-El
Грэй Гриффин

Grey Griffin
АктрисаWonder Woman
Джош Китон

Josh Keaton
АктёрGreen Lantern / Hal Jordan
Фил ЛаМарр

Phil LaMarr
АктёрBrainiac
Юрий Ловенталь

Yuri Lowenthal
АктёрCosmic Boy / Rokk Krinn
Энди Милдер

Andy Milder
АктёрLightning Lad / Garth Ranzz
Фил Моррис

Phil Morris
АктёрVandal Savage
Нолан Норт

Nolan North
АктёрSuperman / Clark Kent
Хари Пэйтон

Khary Payton
АктёрCyborg

Сценаристы

Джеймс Криг

James Krieg
Сценарист
Боб Кейн

Bob Kane
Сценарист
Джерри Сигел

Jerry Siegel
Сценарист
Джо Шустер

Joe Shuster
Сценарист
Марв Вольфман

Marv Wolfman
Сценарист

Продюсеры

Бенджамин Мельникер

Benjamin Melniker
Продюсер