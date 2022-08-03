Лига мечты (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, United Passions
Спортивный, Драма105 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В основе фильма лежит интригующая и несколько скандальная история, основанная на реальных событиях, о возникновении Кубка мира по футболу и трех одержимых людях, способствовавших его проведению.
СтранаФранция
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
2.1 IMDb
- ФОРежиссёр
Фредерик
Обюртен
- Актёр
Тим
Рот
- Актёр
Сэм
Нил
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актёр
Фишер
Стивенс
- ДУАктриса
Джемайма
Уэст
- Актёр
Томас
Кречман
- СХАктёр
Серж
Хазанавичус
- АдАктёр
Антонио
де ла Торре
- МДАктёр
Мартин
Джарвис
- ДБАктёр
Джейсон
Бэрри
- ФОСценарист
Фредерик
Обюртен
- КГПродюсер
Кристин
Гозлан
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Губерниев
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ШДХудожница
Шарлотта
Давид
- ИБОператор
Инти
Брионес