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Лига мечты

Лига мечты (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, United Passions
Спортивный, Драма105 мин18+

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О фильме

В основе фильма лежит интригующая и несколько скандальная история, основанная на реальных событиях, о возникновении Кубка мира по футболу и трех одержимых людях, способствовавших его проведению.

Страна
Франция
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
2.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лига мечты»