Лига чемпионов ФИБА. Хапоэль Унет Холон (Израиль) против Сан-Пабло Бургос (Испания) (фильм, 2021) смотреть онлайн

2021, BCL. Hapoel Unet-Credit Holon (ISR) v Hereda San Pablo Burgos (ESP)
Документальный105 мин12+
О фильме
Текущий обладателя трофея баскетбольной Лиги чемпионов «Сан-Пабло Бургос» играет против израильского «Хапоэля», не первый год преследующего свои амбиции. Командный баскетбол против ставки на ярких игроков, броски из трeхсекундной против угроз из-за дуги, быстрая игра против позиционной в четвертьфинале турнира.