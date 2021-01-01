Лига чемпионов ФИБА. Фалько КС Сомбатхей (Венгрия) против Нижний Новгород (Россия)
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Лига чемпионов ФИБА. Фалько КС Сомбатхей (Венгрия) против Нижний Новгород (Россия)
2021, BCL. Falco Szombathely (HUN) vs Nizhny Novgorod (RUS)
Документальные107 мин12+

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Лига чемпионов ФИБА. Фалько КС Сомбатхей (Венгрия) против Нижний Новгород (Россия) (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

БК «Нижний Новгород» в четвeртый раз встречается с венгерским «Фалько Сомбатхей» в рамках баскетбольной Лиги чемпионов. В трeх предыдущих матчах россияне одержали победу, но ни разу команды не разделяло больше 5 очков. В этот раз принципиальный матч определяет участника плей-офф.

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