Лига чемпионов ФИБА. Динамо Сассари (Италия) — Иберостар Тенерифе (Испания) (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Целая россыпь топовых игроков Европы в составе «Иберостар Тенерифе» противостоит в Италии местному «Динамо Сассари». Марселиньо Уэртас, Серхио Родригес и Гиорги Шермадини на правах фаворитов экзаменуют клуб, буксующий на старте сезона в национальном чемпионате.



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