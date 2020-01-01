Лига чемпионов ФИБА. Динамо Сассари (Италия) — Иберостар Тенерифе (Испания) (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, BCL. Dinamo Sassari (ITA) vs Iberostar Tenerife (ESP)
Документальные100 мин12+
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Сюжет
Целая россыпь топовых игроков Европы в составе «Иберостар Тенерифе» противостоит в Италии местному «Динамо Сассари». Марселиньо Уэртас, Серхио Родригес и Гиорги Шермадини на правах фаворитов экзаменуют клуб, буксующий на старте сезона в национальном чемпионате.
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