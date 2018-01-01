Wink
Фильмы
Лифт
Актёры и съёмочная группа фильма «Лифт»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лифт»

Режиссёры

Дик Мас

Дик Мас

Dick Maas
Режиссёр

Актёры

Мартин МакДугалл

Мартин МакДугалл

Martin McDougall
АктёрSecurity Guard Andy
Рон Перлман

Рон Перлман

Ron Perlman
АктёрMitchell
Кэтрин Мейсл

Кэтрин Мейсл

Kathryn Meisle
АктрисаMildred
Эдвард Херрманн

Эдвард Херрманн

Edward Herrmann
АктёрMilligan
Майкл Айронсайд

Майкл Айронсайд

Michael Ironside
АктёрGunter Steinberg

Сценаристы

Дик Мас

Дик Мас

Dick Maas
Сценарист

Продюсеры

Фрэнк Тис

Фрэнк Тис

Frank Thies
Продюсер
Дик Мас

Дик Мас

Dick Maas
Продюсер
Уильям С. Гилмор

Уильям С. Гилмор

William S. Gilmore
Продюсер
Лоренс Гилс

Лоренс Гилс

Laurens Geels
Продюсер

Художники

Линда Боджерс

Линда Боджерс

Linda Bogers
Художница
Артур Аппельман

Артур Аппельман

Arthur Appelman
Художник
Джон Грэйсмарк

Джон Грэйсмарк

John Graysmark
Художник
Даниэль Шиллинг

Даниэль Шиллинг

Danielle Schilling
Художник

Композиторы

Пауль Михаэль ван Брюгге

Пауль Михаэль ван Брюгге

Paul Michael van Brugge
Композитор