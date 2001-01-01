Лифт (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Down
Ужасы, Фантастика16+
О фильме
В этой нью-йоркской громадине 102 этажа и 73 лифта. Множество туристов ежеминутно входят в подъемник, воодушевленные могучим желанием увидеть панораму великого города. Внезапно лифты ломаются. Всех охватывает жуткий психоз. Наконец механик находит сбой, ведущий к гибели пассажиров.
СтранаСША, Нидерланды
ЖанрФантастика, Ужасы, Детектив
- ДМРежиссёр
Дик
Мас
- ММАктёр
Мартин
МакДугалл
- РПАктёр
Рон
Перлман
- КМАктриса
Кэтрин
Мейсл
- ЭХАктёр
Эдвард
Херрманн
- МААктёр
Майкл
Айронсайд
- ДМСценарист
Дик
Мас
- ФТПродюсер
Фрэнк
Тис
- ДМПродюсер
Дик
Мас
- УСПродюсер
Уильям
С. Гилмор
- ЛГПродюсер
Лоренс
Гилс
- ЛБХудожница
Линда
Боджерс
- ААХудожник
Артур
Аппельман
- ДГХудожник
Джон
Грэйсмарк
- ДШХудожник
Даниэль
Шиллинг
- ПМКомпозитор
Пауль
Михаэль ван Брюгге