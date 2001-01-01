Лифт (фильм, 2001) смотреть онлайн

Лифт
2001, Down
Ужасы, Фантастика16+

О фильме

В этой нью-йоркской громадине 102 этажа и 73 лифта. Множество туристов ежеминутно входят в подъемник, воодушевленные могучим желанием увидеть панораму великого города. Внезапно лифты ломаются. Всех охватывает жуткий психоз. Наконец механик находит сбой, ведущий к гибели пассажиров.

США, Нидерланды
Фантастика, Ужасы, Детектив

