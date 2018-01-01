Wink
Фильмы
Лифт
Актёры и съёмочная группа фильма «Лифт»

Актёры и съёмочная группа фильма «Лифт»

Режиссёры

Артур Борман

Артур Борман

Arthur Borman
Режиссёр
Найджел Дик

Найджел Дик

Nigel Dick
Режиссёр
Рафал Зелински

Рафал Зелински

Rafal Zielinski
Режиссёр

Актёры

Дин Джекобсон

Дин Джекобсон

Dean Jacobson
АктёрMail Boy
Ричард Молл

Ричард Молл

Richard Moll
АктёрMan Nun
Гэбриел Болонья

Гэбриел Болонья

Gabriel Bologna
АктёрDavid Brochman
Гретчен Бекер

Гретчен Бекер

Gretchen Becker
АктрисаDoris
Боким Вудбайн

Боким Вудбайн

Bokeem Woodbine
АктёрMalcolm

Сценаристы

Гэбриел Болонья

Гэбриел Болонья

Gabriel Bologna
Сценарист

Продюсеры

Брайан Шустер

Брайан Шустер

Brian Shuster
Продюсер
Майкл С. Кадди

Майкл С. Кадди

Michael C. Cuddy
Продюсер
Афина Стенслэнд

Афина Стенслэнд

Athena Stensland
Продюсер
Джордан Белфорт

Джордан Белфорт

Jordan Belfort
Продюсер

Художники

Мэри Е. Галликсон

Мэри Е. Галликсон

Mary E. Gullickson
Художница
Тедди Райс

Тедди Райс

Teddi Rice
Художник
Катрин Вагнер

Катрин Вагнер

Cathryn Wagner
Художница
Аманда Мосс Серино

Аманда Мосс Серино

Amanda Moss Serino
Художница
Кэтрин Берри

Кэтрин Берри

Kathryn Berry
Художница

Монтажёры

Лоуренс А. Мэддокс

Лоуренс А. Мэддокс

Lawrence A. Maddox
Монтажёр

Композиторы

Джеймс Ковелл

Джеймс Ковелл

James Covell
Композитор