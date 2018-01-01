Лифт (фильм, 1996) смотреть онлайн

Забавная комедия о том, как известный кинопродюсер, находясь на пике блаженства от удачного проката его последней картины, слишком расслабился и имел неосторожность войти в лифт вместе с караулившим его молодым сценаристом. Принеся себя в жертву искусству, он вынужден выслушивать его рассказы.



А в конце последней истории ему предстоит испытать потрясающий сюрприз, который приготовило ему это амбициозное дарование. Благодаря ярким характерам, веселым историям и неожиданным поворотам, «Лифт» - это фильм, который доставит вам массу удовольствия.



