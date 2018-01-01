Лифт (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, The Elevator
Драма, Комедия16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Забавная комедия о том, как известный кинопродюсер, находясь на пике блаженства от удачного проката его последней картины, слишком расслабился и имел неосторожность войти в лифт вместе с караулившим его молодым сценаристом. Принеся себя в жертву искусству, он вынужден выслушивать его рассказы.
А в конце последней истории ему предстоит испытать потрясающий сюрприз, который приготовило ему это амбициозное дарование. Благодаря ярким характерам, веселым историям и неожиданным поворотам, «Лифт» - это фильм, который доставит вам массу удовольствия.
Лифт смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АБРежиссёр
Артур
Борман
- НДРежиссёр
Найджел
Дик
- РЗРежиссёр
Рафал
Зелински
- ДДАктёр
Дин
Джекобсон
- РМАктёр
Ричард
Молл
- ГБАктёр
Гэбриел
Болонья
- ГБАктриса
Гретчен
Бекер
- Актёр
Боким
Вудбайн
- ГБСценарист
Гэбриел
Болонья
- БШПродюсер
Брайан
Шустер
- МСПродюсер
Майкл
С. Кадди
- АСПродюсер
Афина
Стенслэнд
- ДБПродюсер
Джордан
Белфорт
- МЕХудожница
Мэри
Е. Галликсон
- ТРХудожник
Тедди
Райс
- КВХудожница
Катрин
Вагнер
- АМХудожница
Аманда
Мосс Серино
- КБХудожница
Кэтрин
Берри
- ЛАМонтажёр
Лоуренс
А. Мэддокс
- ДККомпозитор
Джеймс
Ковелл