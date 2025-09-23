Левиафан (фильм, 1989) смотреть онлайн

Во время работ по добыче руды на пятикилометровой глубине в Атлантике один из техников находит затонувшее русское судно. Вскоре выясняется, что на судне велись секретные эксперименты. В сейфе корабля обнаруживаются записи о таинственной болезни, поразившей весь экипаж корабля. Вскоре один из шахтеров умирает и мутирует в жуткое чудовище, которое начинает уничтожать все живое на своем пути.

