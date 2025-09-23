Левиафан (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Leviathan
Ужасы18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Во время работ по добыче руды на пятикилометровой глубине в Атлантике один из техников находит затонувшее русское судно. Вскоре выясняется, что на судне велись секретные эксперименты. В сейфе корабля обнаруживаются записи о таинственной болезни, поразившей весь экипаж корабля. Вскоре один из шахтеров умирает и мутирует в жуткое чудовище, которое начинает уничтожать все живое на своем пути.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДПРежиссёр
Джордж
П. Косматос
- РКАктёр
Ричард
Кренна
- ЛЭАктриса
Лиза
Эйльбахер
- ГЭАктёр
Гектор
Элизондо
- Актёр
Питер
Уэллер
- ЮЛАктёр
Юджин
Липински
- ДССценарист
Джеб
Стюарт
- ДУСценарист
Дэвид
Уэбб Пиплз
- ЧГПродюсер
Чарльз
Гордон
- АДПродюсер
Аурелио
Де Лаурентис
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- БЧХудожник
Бруно
Чезари
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- РКХудожник
Рон
Кобб
- ДФМонтажёр
Джон
Ф. Барнетт
- РСМонтажёр
Роберто
Сильви
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит