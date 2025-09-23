Левиафан
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Левиафан

Левиафан (фильм, 1989) смотреть онлайн

1989, Leviathan
Ужасы18+

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О фильме

Во время работ по добыче руды на пятикилометровой глубине в Атлантике один из техников находит затонувшее русское судно. Вскоре выясняется, что на судне велись секретные эксперименты. В сейфе корабля обнаруживаются записи о таинственной болезни, поразившей весь экипаж корабля. Вскоре один из шахтеров умирает и мутирует в жуткое чудовище, которое начинает уничтожать все живое на своем пути.

Страна
США, Италия
Жанр
Ужасы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Левиафан»