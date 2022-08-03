Лето на винодельне
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Лето на винодельне

Лето на винодельне (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Summer in the Vineyard
Мелодрама80 мин18+

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О фильме

Виноградник Сорренто готовится к летнему фестивалю. На нeм Френки и Нейт планируют представить своe Каберне первого урожая, чтобы продвинуть свой бренд на местном рынке.

Страна
США, Канада
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb