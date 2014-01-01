Lenny Kravitz - Live at the iTunes Festival (фильм, 2014) смотреть онлайн

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Ленни Кравиц уже давно зарекомендовал себя как одна из звезд, это привело к тому, что он выступал по всему миру и участвовал в самых популярных фестивалях мира. Так 26 сентября 2014 года его пригласили принять участие в одном из самых популярных фестивалей Великобритании, iTunes Festival, подарив своим �зрителям великолепный концерт в Roundhouse of London.



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