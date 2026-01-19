Фильм Ленинградская симфония
1957, Ленинградская симфония
Драма, Военный0+
О фильме
Летом 42-го в Дом радио была доставлена партитура Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича. Казалось, исполнить ее невозможно — в оркестре осталось слишком мало музыкантов. И все же музыка прозвучала в эфире. Это произошло 9 августа, когда Гитлер намеревался «захватить Ленинград». Мир узнал, что город на Неве живет, что дух его не сломлен.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЗАРежиссёр
Захар
Аграненко
- МПАктёр
Марк
Перцовский
- ОМАктриса
Ольга
Малько
- НКАктёр
Николай
Крючков
- ЖСАктриса
Жанна
Сухопольская
- РБАктёр
Роберт
Бушков
- МТАктёр
Михаил
Туманишвили
- ЮКАктёр
Юрий
Кротенко
- ВДАктёр
Владимир
Дамский
- СКАктёр
Сергей
Курилов
- МШАктёр
Максим
Штраух
- ВСАктёр
Владимир
Соловьев
- ГШАктриса
Галина
Шостко
- ННАктёр
Николай
Новлянский
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- СБАктёр
Серека
Бунеев
- ВПАктёр
Валентин
Печников
- ВБАктёр
Владимир
Борискин
- ЮКАктёр
Юрий
Киреев
- ЛМАктриса
Лариса
Матвеенко
- ВААктёр
Владимир
Адлеров
- ГААктёр
Георгий
Анчиц
- АДАктриса
Александра
Денисова
- МГАктриса
М.
Гроздовская
- ИКАктёр
Иван
Коваль-Самборский
- ЮПАктёр
Юлиан
Панич
- ЭРАктёр
Э.
Романенко
- ЕЦАктриса
Е.
Цветкова
- АЗАктриса
Анна
Заржицкая
- ГСАктёр
Глеб
Селянин
- ЕСАктриса
Елена
Строева
- ИБАктёр
Игорь
Безяев
- МДАктриса
Микаэла
Дроздовская
- ФНАктёр
Федор
Никитин
- АДАктриса
Алла
Демидова
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- АСАктёр
Анатолий
Соловьев
- Актёр
Станислав
Любшин
- АФАктёр
Александр
Фролов
- НПАктриса
Нина
Палладина
- ЗАСценарист
Захар
Аграненко
- ТЛМонтажёр
Татьяна
Лихачева
- ЭГОператор
Эмиль
Гулидов
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шостакович