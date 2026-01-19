Ленинградская симфония
Ленинградская симфония

Фильм Ленинградская симфония

1957, Ленинградская симфония
Драма, Военный0+
Летом 42-го в Дом радио была доставлена партитура Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича. Казалось, исполнить ее невозможно — в оркестре осталось слишком мало музыкантов. И все же музыка прозвучала в эфире. Это произошло 9 августа, когда Гитлер намеревался «захватить Ленинград». Мир узнал, что город на Неве живет, что дух его не сломлен.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

