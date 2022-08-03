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Лелик и Барбарики. Шарик

Лелик и Барбарики. Шарик (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Лелик и Барбарики. Шарик
Мультфильм, Для самых маленьких3 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Главные герои добрые человечки с планеты Барбарелла: сказочный профессор Дружбы — Лелик и малыши Буба, Биби, Баз, Боня и Земная девочка Бьянка. Все они учатся в школе Дружбы, умеют дружить сами и хотят научить этому всю Вселенную.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

5.2 КиноПоиск