Лелик и Барбарики. Мальчик в океане (фильм, 2009) смотреть онлайн

Главные герои добрые человечки с планеты Барбарелла: сказочный профессор Дружбы — Лелик и малыши Буба, Биби, Баз, Боня и Земная девочка Бьянка. Все они учатся в школе Дружбы, умеют дружить сами и хотят научить этому всю Вселенную.

