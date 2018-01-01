Wink
Лелик и Барбарики. Далеко от Мамы
Актёры и съёмочная группа фильма «Лелик и Барбарики. Далеко от Мамы»

Режиссёры

Владимир Саков

Режиссёр

Актёры

Олег Газарян

АктёрЛёлик
Софья Ткачёва

АктрисаБиби
Никита Хрипушин

АктёрБаз
Дарья Синюгина

АктрисаБоня
Руслан Надеин

АктёрБуба
Екатерина Горелова

Актрисаозвучка
Дмитрий Филимонов

АктёрЛёлик
Лариса Брохман

АктрисаБаз / Боня
Ольга Шорохова

АктрисаБуба / Биби

Сценаристы

Михаил Безносиков

Сценарист
Андрей Щербинин

Сценарист