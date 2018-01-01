Wink
Лекарство
Актёры и съёмочная группа фильма «Лекарство»

Режиссёры

Питер Хортон

Питер Хортон

Peter Horton
Режиссёр

Актёры

Дайана Скаруид

Дайана Скаруид

Diana Scarwid
АктрисаGail
Джереми Ховард

Джереми Ховард

Jeremy Howard
АктёрTyler's Buddy 2
Мона Пауэлл

Мона Пауэлл

Mona Powell
АктрисаTyler's Girlfriend 2
Аннабелла Шиорра

Аннабелла Шиорра

Annabella Sciorra
АктрисаLinda
Эндрю Бродер

Эндрю Бродер

Andrew Broder
АктёрTyler's Buddy 1

Сценаристы

Роберт Кун

Роберт Кун

Robert Kuhn
Сценарист

Продюсеры

Билл Борден

Билл Борден

Bill Borden
Продюсер
Марк Бёрг

Марк Бёрг

Mark Burg
Продюсер
Тодд Р. Бэйкер

Тодд Р. Бэйкер

Todd R. Baker
Продюсер

Художники

Трой Сайзмор

Трой Сайзмор

Troy Sizemore
Художник
Клер Дженора Боуин

Клер Дженора Боуин

Claire Jenora Bowin
Художница
Армин Ганз

Армин Ганз

Armin Ganz
Художница
Луиз Фрогли

Луиз Фрогли

Louise Frogley
Художница

Монтажёры

Энтони Шерин

Энтони Шерин

Anthony Sherin
Монтажёр

Композиторы

Дэйв Грусин

Дэйв Грусин

Dave Grusin
Композитор